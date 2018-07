Nyheter

Statens vegvesen melder om at Frøyatunnelen vil bli stengt for vedlikehold, to netter på rad: onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.

Det blir gjennomslipp av trafikk kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.