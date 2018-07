Lørdag skyter Nora startskuddet for Frøyas aller første triatlon

Nyheter

Lørdag klokken 13 går startskuddet for Frøyas aller første triatlon. Det er Nora Fredagsvik, bedre kjent under navnet FitnessNora, som arrangerer triatlonet, som i all hovedsak består av bekjente, venner og familie. Hun har selv satt en begrensning på 20 stykk med tanke på sikkerheten.

- Det er jo første gangen jeg prøver noe sånt, så jeg tør ikke mer. Havet er et skummelt sted, så flere vil jeg ikke ha med i første omgang, sier hun.

Nora legger derimot ikke skjul på at Frøya Triatlon kommer tilbake om det skal vise seg å bli en suksess, og sier at hun ønsker å øke kapasiteten og få med enda flere:

- Jeg har jo merket at interessen overgår grensen på 20 deltagere, så om det blir noe til neste år så ønsker jeg å få med enda fler, sier Fredagsvik.

På kaia nedenfor Frøya Kultur- og Kompetansesenter settes deltagerne i gang på en 750 meter lang strekning i sjøen mot Siholmen, før de snur og kommer opp på land igjen, kalde og våte, på samme sted.

- Her vil de finne sykkelutstyret og legge i vei på en runde rundt Frøya, den samme løypa Tour de Frøya-syklistene syklet. Jeg har gjort det slik at lengdene på triatlonet skal ligne mest mulig på et olympisk mesterskap, forteller Nora Fredagsvik ivrig.

Tilbake ved Kompetansesenteret, etter å ha slitt seg rundt Frøya på sykkel, vil de finne løpesko, før så løpe ti kilometer. Både start, begge skiftene og målgang skjer altså i samme sone.

Ideen om et triatlon på Frøya kom som følger av at Nora ønsket seg et arrangemet for venner, men det viste seg fort at interessen var større enn hun først antok.

- Det vekte jo interesse hos mange, og det synes jeg er så artig. Det er samtidig fint å gjøre det her på Frøya. Nå har vi deltagere fra både Hitra, Frøya, Trondheim, Fredrikstad og litt omkring, og det er superstilig. Men jeg tror det også kommer til å bli en god spredning mellom deltagerne, da. Jeg for eksempel har aldri gjort dette før, mens noen av de andre deltagerne er skikkelig gode og rutinerte, sier Fredagsvik.

Et triatlon på olympiske lenger er tungt. Derfor håper Nora på at folk hjelper deltagerne rundt løypa ved å heie alt de kan:

- Jeg håper virkelig på litt stemning og at folk gidder å heie litt. Det er ganske så artig for oss som deltar at folk lager litt liv, man får en boost hvis noen heier deg frem.

Og om man har lyst til å delta til neste år, hvis årets Frøya Triatlon lykkes, minner Nora på om at det er lurt å hive seg rundt og få noen treningstimer på baken for å klare å holde følge.