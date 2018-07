- Det var utrolig gøy, men samtidig utrolig tungt

Nyheter

- Tre, to, én, ropes det høyt, og de 13 deltagende i Frøya Triatlon legger i vei på en 1.500 meter lang svømmetappe, til vill jubel blant de rundt 100 heiende oppmøtte publikumere.

Lørdag beint klokken 13 gikk startskuddet for Frøyas første arrangerte triatlon noen sinne. Det er Nora Fredagsvik som står bak løpet, og har invitert familie og bekjente til å delta på noe hun ser på som starten av et årlig arrangement.

I forkant av triatlonet har hun bedt publikum komme og heie deltagerne gjennom løypa. Responsen måtte ha vært bedre enn forventet hos Fredagsvik, siden stranden nedenfor Frøya Kultur- og Kompetansesenter, hvor starten fant sted, var overfylt med applauderende tilskuere som ville få med seg den spennende premieren.

Før nedtellingen til Frøya Triatlon startet, snakket Hitra-Frøya med en av deltagerne som hadde tatt turen fra Trondheim:

- Dette blir jo kjemperått, gliser larvikeren Didrik Strand bredt, som for tiden studerer medisin på NTNU i Trondheim. Sammen med tre andre fra samme studie representerer de NTNUI Triatlon, en triatlonklubb på NTNU med rundt 40 aktive medlemmer. Didrik Strand har drevet triatlon i over et tiår, men hadde syklet i flere år tidligere. Nå ser han fram til å ta fatt på Frøyas sjø og veier:

- Jeg har jo aldri vært her før, så det blir som en sightseeing-tur med det samme, ler Strand mens han drar på seg våtdrakten og gjør seg klar for vannet.

Når nedtellingen slår null og armen går ned er det 13 sportslige utøvere som setter i gang. Det plaskes gjennom både martaum og groe før de omsider kommer seg i vei og ut på djupere sjø, hvor kajakker, vannscootere og frititdsbåter er med som sikkerhetsfølge.

Vel 20 minutter senere kommer første utøver tilbake. Det er Didrik Strand som aller først setter løpefart over stranda og samtidig tar seg tid til å legge igjen et smil til publikumet som takk for at de heier alt de kan. Med konkurrentene hakk i hel drar han av seg våttdrakta og smetter på seg sykkelskoene, før han og resten av det kommende feltet legger ut på den 44 kilometer lange sykkelløypa rundt Frøya.

Etter gjennomført løp sier arrangør og triatlondebutant Nora Fredagsvik at hun er storfornøyd med lørdagens event:

- Det var utrolig gøy, men samtidig utrolig tungt. Jeg er fornøyd med å ha gjennomført mitt første triatlon. Er også veldig imponert over alle som deltok og alle som møtte opp for å heie, det ga ekstra motivasjon, sier en storfornøyd Fredagsvik.

Her er resultatlisten fra Frøya Triatlon 2018:

Eystein Relling 2:22:32

Petter Ørndalen Iversen 2:27:08

Sebastian Arndt 2:28:36

Asbjørn Wormdal 2:31:26

Mattis Madsbu 2:34:28

Didrik Kalve Strand 2:41:15

Markus Klubben Solevåg 2:48:37

Johan Ølstørn 2:53:12

Synne Ossland Hådem 2:55:20

Oskar Gåsø 3:01:41

David Hallstrøm 3:08:50

Nora Fredagsvik 3:24:11

Christine Skagen DNF (kom ikke i mål)

Først over målstreken kom da altså Eystein Relling, og beste øyværing ble Petter Ørndalen Iversen.