4 av 10 småbåter uten forsikring

Nyheter

Mer enn 130.000 båter er uten forsikring i Norge. - Det kan få store økonomiske konsekvenser når du må ta regningen selv etter båtskade, sier båtekspert i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Båtlivsundersøkelsen til Kongelig Norsk Båtforbund viser at tallet på uforsikrede båter i Norge er stigende. 19 prosent har ingen form for forsikring. Sist gang undersøkelsen ble gjort i 2011 var tallet på 17 prosent.

- Mange tror nok de samme reglene gjelder for båt som for bil. Altså at hvis noen kjører på båten din mens den ligger i havnen så dekkes skaden fra skadevolders selskap. Men slik er det ikke for båt, sier Wold Gaulen.

- Den som har skadet båten din må ha utvist uaktsomhet. For eksempel må du selv ta kostnaden ved teknisk svikt. Det kan bli dyrt, sier han.

Færre har full kaskoforsikring

45 prosent i kategorien «liten båt» har ingen forsikring i det hele tatt, viser Båtlivsundersøkelsen. Samtidig har bare tre av ti hovedbåter full kaskoforsikring. Det er også en nedgang siden sist.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Endre Solvang, ser ingen grunn til å droppe båtforsikring.

- Nei, ikke med mindre man ser en fordel i å ta risikoen selv. Og det er i så fall mot bedre vitende. Det er helt andre ting man kanskje heller bør spare penger på, sier han. Selv liker ikke Solvang risiko og passer alltid på å være godt sikret.

- Jeg vurderer da egenandelen opp mot hva jeg kan dekke selv, sier han.

Har jeg råd til å ta regningen selv? Bare drøyt halvparten av dem som har motorbåt med overnattingsmulighet eller seilbåt oppgir at de har full kasko.

- Det er overraskende at ikke flere har kaskoforsikring. Hvis båten har en verdi på mer enn 40.000 kroner, så anbefaler jeg kasko. Still deg selv spørsmålet: «Har jeg råd til å sitte med hele regningen selv hvis noe skjer med båten min? Hva vil det gjøre med økonomien?», sier Edmond Wold Gaulen.

Båteksperten mener alle båter bør ha en eller annen form for forsikring, uavhengig av størrelse og verdi.

- Mange nye båteiere blir overrasket over hvor dyrt det er å fikse en båtskade, sier Wold Gaulen.

Dyre maskinskader

Større og dyrere båter bør ha full forsikring.

- Vi har hatt båter som har fått totalskade med forsikringssum over 100 000, men uten kaskoforsikring. Det svir. Nyere båter bør også ha maskinskadedekning. Maskinskader kan bli fryktelig dyrt, sier Wold Gaulen.

12 prosent har båtforsikring gjennom innboforsikringen.

- Innboforsikring kan dekke brann- og tyveriskader for båter under 15 fot og motorer inntil 10 hk, men denne dekningen er veldig begrenset, ofte oppad til mellom 10 000 og 20 000 kroner. Her varierer vilkårene fra selskap til selskap, sier Frendes fagsjef på båt.

Bruker syv milliarder på båt årlig

Nordmenn oppgir at de bruker mer enn syv milliarder kroner i året på båtliv. Det er en økning siden 2011. Da var tallet 6,25 milliarder.

- Dette bekrefter at vi snakker om store summer, når skaden har skjedd er det for sent å tenke forsikring.

Hver båteier bruker i snitt 1522 kroner på drivstoff per sesong. Til sammenligning bruker båtfolket i snitt 954 kroner per sesong på forsikring.

- Det er ikke store summen sett i det store kostnadsbildet, spesielt ikke den dagen man får en skade, sier Wold Gaulen.

Slik bør du forsikre båten

- Store og mellomstore båter med verdi fra 40.000 kroner: Full kaskoforsikring.

- Nyere båter bør ha tilleggsdekning for maskinskade.

- Mindre båter med lav verdi og lite bruk: Bør ha brann- og tyveridekning. Denne inkluderer ansvarsforsikring.

Slik forsikrer nordmenn båten

- Full kasko: 30,1 % (40,1 %)

- Brann- og tyveridekning (delkasko): 8,5 % (9,3 %)

- Kun ansvarsdekning: 7,7 % (9,5 %)

- Båtforsikring gjennom innboforsikring: 12,3 % (7,2 %)

- Har ikke forsikring: 18,8 % (17 %)

- Ubesvart/vet ikke: 22,6 % (16,8 %)

Kilde: Båtlivsundersøkelsen 2018