Bergströms med tivolioverraskelse

Nyheter

I natt rullet det inn åtte vogntog i Fillan sentrum. Med seg har de noe som skal sørge for liv og røre under årets utgave av den livlige og familievenlige festivalen SommerFillan. Det er Bergströms Tivoli som skal forsikre at besøkende får seg en real opplevelse.

Før åpning torsdag klokken 12 jobber daglig ledig Magnus Lantz og karene på spreng for å gjøre alt klart. Til sammen er det 20 stykk, fordelt på fem nasjoner, som skrur og mekker på tivolimaskinene, og når lokalavisa møter gjengen i tirsdagsregnet to dager før åpning sliter de med en elektrisk komponent:

- Dette er en elektrisk del som har med bremsen å gjøre, det er ikke farlig uten, men det gjør det litt lettere for operatøren, sier Lantz og holder opp noe som ligner på en elektrsk brikke.

Magnus Lantz holder ikke igjen skrytet når Hitra blir tema. han hyller både velkomsten, plassen og vennligheten Hitra gir:

- Her er det så koslig. Folk er så hjelpsomme, uansett hva det gjelder. Alle er "service minded" og superhelter, smiler Lantz og sammenligner vennligheten med Oslo, som etter hans erfaring svært sjeldent er villig til å hjelpe.

På vei til elektrobutikken for å få tak i nye deler tar han seg tid til å introdusere en nykomming blandt tivolimaskonene.

- Her kan man fly med Jumbo sammen med mor og far seks og en halv meter opp i luften, smiler Magnus.