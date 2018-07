Fortsatt nok vann til at folk kan vanne

Nyheter

Store deler av landet har opplevd en svært tørr sommer, og i mange kommuner og områder er det vanningsforbud. Men på Hitra og Frøya er det fortsat nok vann i vannreservoarene.

- Som oftest når vi har gått ut med vanningsforbud så har det skyldes kapasitet på rørnettet, eller lekkasjer. Det er sjeldent vi har innført vanningsforbud på grunn av lav vannstand i Kjerkdalsvatnet, sier teknisk sjef i Frøya, Andreas Kvingedal.

Han forteller at det ikke er er kommet noen signaler fra vannverket om at det kan bli behov for restriksjoner på vannforbruket.

Heller ikke på Hitra er det innført vanningsforbud. Men Kjell Arne Sætherbø i Hitra kommune forteller at dette kan bli aktuelt for abonnenter tilknyttet Fillan Vannverk.

- Vi vurderte det i forrige uke, men kom da til at vi kunne unngå det. Men vi må ta en ny vurdering denne uka. Men de få regndråpene som kommer, hjelper på, sier Sætherbø.