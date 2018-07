Nyheter

Under Hopsjødagene i helga ble det delt ut lodd ved inngangen til de som besøkte Hopsjøen disse dagene. De som fylte ut personalia og leverte inn loddet, ble med i trekningen av en tur for to til hovedstaden i Ungarn, Budapest.

Ivar Grong Nesset opplyser at den heldige vinneren ble Synnøve Sæther fra Norddyrøy.

Turen er sponset av budapest.no som drives av hitterværingen Ronny Karlsen.