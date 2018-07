Hevder noen må ha lånt bilen

Nyheter

En ung frøyværing sto nylig tiltalt i Fosen tingrett etter at bilen hans ble fotografert av fotoboksen da den kjørte gjennom Frøyatunnelen.

Episoden fant sted i fjor da bilen ble målt til i en hastighet på 116 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet i Frøyatunnelen er 80 km/t.

Under hovedforhandlingen møtte tiltalte, men erkjente seg ikke skyldig.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til en bot på 9.000 kroner.

Videre la aktor ned påstand om at mannen dømmes til tap av førerrett for en periode av 12 måneder. Endelig la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Ble ikke trodd av retten

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg slik som beskrevet i forelegget.

Det eneste springende punktet i saken er hvorvidt det var tiltalte eller en annen person som var fører av bilen.

Retten la til grunn bildene fra den automatiske trafikkontrollen som viste at det var tiltaltes bil som ble avbildet i Frøyatunnelen i retning fra Frøya mot Hitra den aktuelle dagen.

Målt hastighet var 120 km/t og etter sikkerhetsfradrag ble en hastighet på 116 km/t lagt til grunn.

Tiltalte har forklart at han hadde kjørt fra Frøya og til Hitra. Der hadde han parkert bilen med nøklene i tenningen, og at det da må være en av hans mange venner og/eller slektninger som har lånt bilen på det aktuelle tidspunktet.

Dette er en forklaring retten så helt bort fra.

- Fører er delvis skjult bak en nedslått solskjerm. Der man kan se at førers ansikt er påfallende likt tiltalte, både slik han er avbildet på passfoto, men også slik han fremsto for den dømmende rett. Videre merker retten seg at det man kan se av førers hender på fotoet også lignet på tiltaltes hender slik retten kunne observere dem i retten.

- Det fremstår som helt usannsynlig, nærmest umulig, at en ukjent person skulle ha tatt tiltaltes parkerte bil denne dagen, kjørt tilbake til Frøya gjennom tunnelen og deretter kjørt i den motsatte retningen fra Frøya hvoretter vedkommende ble avbildet i tunnelen, mener Fosen tingrett.

Tap av førerrett

Det følger av vegtrafikkloven at ved fartsgrense 80 km/ skal tapsperioden som hovedregel settes til 3-5 måneder ved en hastighet på 116 – 120 km/t.

Retten anser at kjøring i høy hastighet i tunnel tilsier en lengre tapsperiode enn det som følger av hovedregelen. Kjøring av den karakter tiltalte er funnet skyldig i, har åpenbare faremomenter, mente retten derfor fastsatte en tapsperiode på seks måneder.

I tillegg må den unge mannen betale en bot på 9.000 kroner.

Til slutt må han også erstatte statens omkostninger i saken med 2.000 kroner.