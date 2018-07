Nyheter

Ved Hitra sykehjem i Fillan er det plass for alle. Det mente i hvertfall denne måsemora som slo seg med sin familie på taket ved sykehjemmet.

Her lå hun og varmet de tre søte små i reiret på taket.

Men livet i et reir på et tak kan være farefullt, og her om dagen fant de ansatte ved sykehjemmet ungene nede i takrenna.

På sykehjemmet blir alle tatt godt vare på, så her måtte noe gjøres. Etter å ha konferert med veterinær ble redningsoperasjon igangsatt, og to ansatte fikk hentet ungene ned. Måsemor forholdt seg rolig og skjønte kanskje at sykehjemmet ville hjelpe.

- Nå håper vi hun passer godt på sine små, forteller de ansatte ved sykehjemmet på sin facebookside.