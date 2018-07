Vil vise at Storhallen kan brukes til noe annet enn idrett

Nyheter

Til senhøsten planlegger Therese Solli, daglig leder i Frøya Storhall, å arrangere en bilmesse på gressmatta den 27. oktober. Her vil bilforhandlere bli invitert for å vise frem bilene sine, og det vil samtidig bli mulighet til å prøvekjøre bilene.

- Her vil det bli mye å se, om man enten liker Porsche eller har en billigere smak. Noe for en hver lommebok, kan man si, sier Solli muntert og frister med at det er overraskende mange bilforhandlere som har meldt interesse.

Arrangementet viser at det går an å bruke Storhallen til noe annet enn taklinger og hjørnespark. Bilene vil rulle forsiktig inn på matta, og i ruskete oktobervær kan det fort være kjekt å ha tak over hodet.

I tillegg til bilutsilling og prøvekjøringmuligheter vil det også bli satt opp hoppeslott som ungene kan leke seg i mens pappa glaner på nypolerte toppmodeller. Det vil også bli spilt konsert av "en kjent artist", en artist Therese Solli foreløbig ikke vil røpe. Med smaksprøver fra SalMar og mini-restaurant fra Hotell Frøya ligger dette an til en unik bilmesse der forhandlere får kjenne på kjøpkrafta til øyværingene.

- Vi begynner med én dag siden vi ikke har gjort noe lignende før, vi får prøve oss litt frem. Men til neste år vil vi ekspandere, kanskje få med båter i messa også, sier Sollie.