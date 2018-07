Da har Frøya fått branntankbil

Nyheter

- Det har stått som et avvik hos oss, at vi ikke har hatt en tankbil. Men nå er den på plass, sier varabrannsjef Johan Pettersen i Frøya brann- og redning.

Etter to anbudsrunder endte brannvesenet opp med å kjøpe en ombygget melkebil til cirka 1,2 millioner kroner. Tanken tar 10.000 liter vann.

- Denne skal bruker i den første fasen av en brannslukning, inntil vi får koblet oss til vann, forklarer han.

Tørken gjør at brannvesen i hele landet har høy beredskap i disse dager. Også på Frøya gjør man sitt for å sikre at man har brannfolk tilgjengelig.

- Vi har en oversikt over tilgjengelig mannskap, og har satt opp vakter, slik at vi vet at vi har røykdykker og sjåfør tilgjengelig, forteller Pettersen.

Stasjonen på Sistranda har 16 deltids-brannmenn. I disse dager er det mange brannfolk fra Trøndelag som er i Sverige og hjelper til med å slukke de store skogbrannene der.

- Også vi har fått forespørsel om å hjelpe til i Sverige. Men vi har ikke kunnet sende noen. Vi må sørge for at vi har folk til å ta seg av hvis det skjer noe lokalt, først og fremst. Men om ett par uker så kan vi vurdere det på nytt, sier varabrannsjefen.

Så langt i sommer har man vært heldige på Frøya. Eneste utendørs branntilløp var et lite ett på Mausund. I tillegg har det vært en brann på Nabeita oppvekstsenter som kjapt ble slukket.