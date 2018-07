Nyheter

Knut Ranum ved Knarren lover et variert og innholdsrikt program.

- Helga innledes fredag kveld med allsang og stemningsskapende musikk av Båthavgutta.

- Lørdag blir det flott familiedag med topp underholdning til alle store og små. Her serveres god musikk blandet med alt det gode havet har å by på. Det blir masse god sjømat, jazz, spennende underholdning og markedsboder fra lokale aktører. Her skal du finne sommerfølelsen, lover Ranum.

På programmet lørdag står bl.a. Sirkusskole med Julie Heir Grønnesby, Pernillas kokkeskole, Quiz og allsang og trylleshow med TV-kjendisen Davido.

Videre kommer Hjertaas Jazzpatrulje - Tradjazz/Dixiband (Torstein Siegel: trompet, Helge Førde: trombone, Knut Lauritzen: klarinett , Fridtjof Hjertaas: banjo/sang , Torbjørn Owesen: tuba, Truls Rønning: trommer)

Kvelden avsluttes med «Emilie 5 med gjest John Pål Inderberg» (Emilie Smestad: vokal, Vigleik Storaas: piano, Torstein Siegel: sax, Celio Ba os: bass, Truls Rønning: trommer, John Pål Inderberg: sax) I musikkmiljøet i Trondheim går helgens jazzband for være av ypperste klasse bl.a. med John Pål Inderberg på sax.

Artister på Knarren resten av sommeren 13. juli: Halvdan Sivertsen

14. juli: Violet Road

20. juli: Harlekin

21. juli: Ottar Big Hand & Casino Steel, med Therese Ulvan

27.29.juli: Sjømatjazzfestivalen med Båthavngutan, Emilie5, trylleshow med Davido m.m.

10. august: CC Cowboys

11. august: Hellbillies

Og helt til slutt etter konserten åpnes scenen for jamsession.

- Men da må folk ta med seg hornet å komme, oppfordrer Knut Ranum.

Arrangøren har for øvrig engasjert Terje Mårstad, vokalisten i Scandinavia, som konferansier på gjennom lørdagen.

Sjømatjazzfestivalen avsluttes søndag med sjømat på menyen.