Hadde verdenspremiere på sin første singel

Det er tre år siden Alexandra Rotan sto på scenen under SommerFillan sist. Siden da har hun både vært med i Melodi Grand Prix, Idol og vært på verdensturne som vokalist for Alan Walker.

Noen av Alan Walker sine mest kjente sanger er ”Faded”, ”Alone” og ”Sing me to sleep”. Disse tre sangene var på repertoaret til Rotan fredag.

- Jeg skal også for første gang framføre en singel som slippes i september, forteller Rotan.

Singelen ”Crazy about you” har aldri før blitt spilt for publikum og er Rotans første egenproduserte singel. Hun ville gjerne framføre den under SommerFillan på Hitra fordi sangen betyr veldig mye for henne selg og hun tror publikum vil like den.

- Å synge min egen sang under SommerFillan er sommerens høydepunkt, smiler Rotan.

Rotan var ikke i tvil da hun ble spurt om å opptre under SommerFillan, hun sa ja med en gang.

- Hitra er en helt nydelig plass og folk er så åpne, ærlige, hyggelige og joviale, mener artisten.

Det er stor forskjell på å stå på scenen i bakgården på Hjorten Hotell og på scenen i en europeisk storby med Alan Walker, men for Rotan gjør det ingenting om scenen er stor eller liten så lenge hun får synge.

Min viktigste arena er Norge og norske fans, og jeg elsker å komme nært publikum og synge for de som ikke har hørt meg før.

Rotan selv var storfornøyd med konserten, publikum og Hitra.

- Hit vil jeg tilbake, sa hun smilende etter konserten.