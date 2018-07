Magerøydag med historie, musikk, klatring - og pirater

Nyheter

I morgen (lørdag 28. juli) er det klart for årets Magerøydag.

Vertskapet ved det gamle gjestegiveriet vil by på historisk vandring med Jan Even Lian, trønderviser av Ole Ledahl, museum og galleri i Sjåen, klatring på topptau samt mye moro for de små.

- To pirater har meldt sin ankomst, men de vil ha behov for hjelp. Det ryktes om en svunnen skatt, forteller vertskapet som vil servere godbiter både ute og inne.

Magerøya

Det gamle handelsstedet Magerøya ligger i Trondheimsleia ved Gjengstøa i Hemne, ikke langt fra Terningen fyr. Stedet er et populært mål for mange båtteiere. Hoveddelen av Magerøya er statlig eid friluftsområde, mens bygningene med tilhørende arealer eies av Hemne kommune.

På fastlandet er det parkeringsplass og båtutsett i Gjengstøa.

Magerøya Gjestgiveri driver i sommersesongen servering og overnatting i hovedbygningen.

Foruten vakker natur og utsikter, byr Magerøyas friluftsområder på en rekke historiske minnesmerker. Stiene fortsetter over Magerøyhausen, og ned til kapellskaget hvor det er funnet spor etter gravrøyser fra vikingtida.

Sjøfarende har til alle tider søkt ly rundt øya. Vikinggravene på sørvest-siden av øya gjenspeiler dette, men øya er kanskje best kjent for handelsstedet som hadde sin storhetstid på slutten av 1800-tallet.