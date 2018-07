Årsrekord og tropenatt

Nyheter

De offisielle tallene viser at temperaturen i går nådde hele 30,3 grader ved Meteorologisk institutts målestasjon på Sandstad.

Dette er det høyeste som er registerte ved denne stasjonen i år.

Men vi skal ikke så langt tilbake før vi sist hadde høyere temperaturer.

I juli 2014 ble det her faktisk målet hele 32,5 grader, mens det for to år tilbake (2016) ble notert 30,8 grader.

Ellers er det ikke målt flere temperaturer over 30 grader siden målestasjonen på Sandstad ble tatt i bruk i 2012.

Verdt å nevne er at siste natt også ble tropenatt, dvs at temperaturen aldri var under 20 grader. Og tropenatt ble det med god margin, etter som gradestokken på det laveste i natt var hele 22,3 grader på Sandstad.