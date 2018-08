Ble presset av veien og inn i autovern av vogntog

Nyheter

Tirsdag ettermiddag i mellom klokka 17.00 og 18.00, mottok politiet tips om et vogntog som kjørte svært uforsiktig på Fylkesvei 713 på Hitra, forteller lensmann Arild Sollie.

- Personer som har observert dette forteller at vogntoget har foretatt seg halsbrekkende forbikjøringer på strekningen Forsnes og i retning Sandstad, noe som medførte at en bil ble presset av veien og havnet i autovernet. Vogntoget stoppet ikke, men fortsatte ferden videre etter uhellet.

Sollie forteller at det ble sendt ut to politipatruljer, men at de ikke klarte å lokalisere vogntoget.

- Bilen som ble presset i autovernet fikk store materielle skader.