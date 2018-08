Endelig klarsignal for nye boliger for funksjonshemmede

Nyheter

Foreldre sto tidligere i sommer fram i lokalavisa og ba politikerne om handling, mange år etter at saken om boliger for funksjonshemmede barn først gang var tema. Den aktuelle tomta ligger like bak Hitrahallene, og blir sett på som det beste alternativet.

Utsatte saken

Saken om tomtekjøp til bofellesskap UNG var få dager senere oppe i formannskapet. Men her ble saken utsatt fordi formannskapet mente det var en del ting som framsto som uklart. Rådmannen fikk derfor i oppdrag å rydde opp i uklarhetene, og komme tilbake med en ny sak.

Sammen med grunneierne Leif Eriksen/ Vikantoppen AS ble det utarbeidet forslag til kjøpsavtale som formannskapet kunne vedta.

Men i neste møte valgte formannskapet å endre på innstillinga, og legge inn et punkt om at man forutsatte at betalingen skulle gjennomføres som en “avregning av tilgodehavende knytta til Vikan Nord B9”.

- Det blir etter vårt syn helt feil å blande sammen to saker på denne måten, og det må kunne stilles spørsmål om vedtaket i det hele tatt er lovlig, kommenterte Roar Sivertsen i Vikantoppen AS.

Det tilgodehavende det ble siktet til var en sak det er tvist mellom Vikantoppen AS og Hitra kommune.

Fruktbart møte

Senere bekreftet Roar Sivertsen og kommunalsjef Harald Hatle at det har vært et nytt møte mellom partene. Resultatet av dette møtet ble betegnet så fruktbart at tomtesaken kan kunne komme opp på nytt i et ekstraordinært formannskapsmøte.

Dette møtet er må avholdt, og formannskapet vedtok der å inngå avtale med Vikantoppen AS og Leif Eriksen om kjøp og salg av den aktuelle tomta

Vedtaket

Netto kjøpskostnader med 308.000 kroner med tillegg av infrastrukturkostnader beregnet til kr 300.000 skal dekkes over prosjektet Bofellesskap UNG.

Rådmannen bes fremme som egen sak utbygging av bofellesskap UNG, eventuelt med leiligheter i en 2. etasje, på den aktuelle tomta.

Samtidig aksepterer Hitra kommune tilbudet fra Vikantoppen AS med fullmakt fra Leif Eriksen om å dekke 50 prosent av det omtvistede beløp på vel 381.000 kroner, som endelig oppgjør for refusjon av forskutterte midler til opparbeidelse av infrastruktur i henhold til tidligere avtale.

Med formannskapets vedtak er den satt punktum i saken som bare går som melding til kommunestyret.

-Begynner etter ferien

Assisterende rådmann i Hitra kommune, Harald M. Hatle opplyser at arbeidet med å detaljplanlegge utbygging av bofellesskap Ung vil begynne straks ferien er avviklet.

- Her skal også vurderinger knyttet til en eventuell andre etasje inngå, legger han til.

- På tide

En av foreldrene som har kjempet for denne saken, er Trond Ole Faxvaag. Han er nå glad for at saken har fått en avklaring.

- Jeg er selvfølgelig glad for vedtaket, men sannelig var det også på høy tid, mener Faxvaag, som ser fram til at planleggingsarbeidet nå snart starter.