Stadig flere båter går på grunn

Nyheter

Slik begrunner forsikringsbransjen økningen i antall båtskader i sommer.

For mange er fellesferie synonymt med båtferie. Det gir store utslag på skadestatistikken.

- Antallet båtsskader i sommer ligger rundt 50 prosent høyere enn normalen for året, forteller Edmond Wold Gaulen, som er fagsjef på båt i Frende Forsikring. Skrogskader og motorskader er dominerende.

Mangler erfaring med kart

- Mange kjører bare på, fordi det er mer vann enn land på sjøen. Vi ser stadig flere grunnstøtinger med skader på propeller og undervannshus, sier Wold Gaulen. Spesielt gjelder dette for båter mellom 15 og 25 fot, eller «hyttebåter» som de ofte blir kalt.

- Det stemmer også med trenden i båtsalget, hvor det er disse med påhengsmotor som selger mest, sier fagsjefen i Frende.

At mange mangler erfaring med kart og navigering mener fagsjefen er blant årsakene til økningen i antall båtskader.

- Vi har fått mange nye båteiere, som ikke er vokst opp med båt. Jeg vil anbefale at de tar den nødvendige opplæringen jo før, jo heller, sier Gaulen. I trangere farvann, der uhell og grunnstøtinger gjerne skjer, holder det ikke med kartplotteren. Her bør du også kunne bruke papirkart.

Mange umerkede skjær

Statens Kartverk anslår at det kan være 35.000 uoppdagede grunner i norske farvann.

- Sjøkart, enten de er på papir eller på kartplotter, er ferskvare. Sørg for at dine er oppdatert, anmoder Roald Stigum Olsen. Han er kjent båtmann på Vestlandet og sitter i regionstyret i Kongelig Norsk Båtforbund.

- Umerkede og dårlig merkede skjær er utsatt for grunnstøtinger. Det er all grunn til å kjøre oppmerksomt og forsvarlig, samtykker Wold Gaulen.

- Men ikke kjør med øynene ned i kartplotteren hele veien! Utkikk mot sjøen etter staker, grunner og flytende gjenstander, tilpass farten og vis hensyn er vel så viktig sjømannskap, sier Stigum Olsen.

Dyre skader

Totalt utbetalte forsikringsselskapene drøyt 468 millioner kroner i erstatning etter 9835 skader i fjor, viser tall fra Finans Norge. Det gir en snittpris per skade på nesten 50.000 kroner.

- Vi får se hvordan 2018 blir, men med en rekordtidlig start på sommeren vil nok antallet stige igjen i år, sier Frendes båtekspert.

Båtlivsundersøkelsen til Kongelig Norsk Båtforbund for 2018 viser at antallet uforsikrede båter i Norge er stigende. Hele 130 000 båter, eller 19 prosent, har ingen form for forsikring.

- Det er viktig å ha med seg nødvendig verktøy. Og før en langtur bør du ha hatt service på motoren, slik at du får skiftet utslitte deler, diverse filter og slangeklemmer før du skal på langtur. Og sjekk for all del at du har nok drivstoff til turen, sier Edmond Wold Gaulen i Frende.

Dette koster båtskadene

Havari – 234,6 millioner kroner Andre skader – 136 millioner kroner Tyveri – 31,6 millioner kroner Brann – 31,6 millioner kroner Ansvar – 3 millioner kroner

(Tall fra 2017. Kilde: Finans Norge)