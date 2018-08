Arrangerer gårdsmarked med økologiske og kortreiste produkt

Nyheter

Søndag (5. august) arrangeres det et lite marked med kunst og grønne saker på Hofstad gård på Hitra.

Den ene arrangøren og vertinne for dagen, Anna-Marie Haugen, blir å selge honning fra egne bier og andre kreative puslerier. Den andre arrangøren, Elisa Monsø, kommer med økologiske og kortreiste grønne saker fra sin kjøkkenhage på Helgebostad.

Via Facebook opplyser damene at det under markedet blir salg av undervannsbilder fra fjern og nær, tatt av en av Norges beste undervannsfotografer, Ann Karin Matberg. Det blir også salg av hjemmelaget brød fra det nye mikrobakeriet i Hestvika "Heimies bakeri”.

Tatiana Furuheim stiller med kreative tovede ullprodukter og Miriam Aclima Baglund blir å selge te, urter og hjemmelaget grønnkålpesto.

Maiken Birgitte Rabben har holdt kunstutstilling i kufjøset på Hofstad gård i sommer, søndag blir siste åpningsdag og mulighet til å få med seg den.

Utstillingsopplevelse i kufjøset Amy Lightfoot åpnet utstillingen ”Fugleåret”.

Det blir i tillegg salg av økologisk kaffe, kaker og mat under markedet. Vegansk, glutenfritt og melkefrie alternativ blir å finne.

Hofstad gård ligger mellom Asmundvåg og Straum på Hitra.