- Kvalitet i verdensklasse

Nyheter

Hvert år kårer Trøndersk Matfestival de beste produktene som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.

Vinnerne i de sju klassene denne gang ble Kilnes Gård, Stensaas Reinsdyrslakteri As, Berg Gård og Inderøy Brenneri, Marens bakeri, Garnviks Røkeri As, Elvekanten Ysteri, Gullimunn AS og Hitra Gårdsmat.

- Nivået blant de påmeldte har vært skyhøyt, og preget av kvalitet, kreativitet og mangfold. Trøndelag har mye å by på,fastslår juryen.

Røkt laks med chili og lime

Røkt laks med chili og lime fra Garnviks røkeri ble kåret til årets sjømatprodukt.

Et mangfold produkter, fra hverdags- til festmat, var påmeldt til konkurransen. I følge juryen skåret vinneren høyt på smak, lukt, utseende og presentasjon;

- Laksen har god smak, innbydende utseende og er godt røkt. I det hele tatt et kvalitetsprodukt, mener juryen.

-Jeg er like overrasket over å vinne i år som i fjor, sier en beveget Vidar Garnvik fra festivalscenen.

- Det er veldig artig at det vi jobber med blir satt pris på!

Vidar Garnvik hadde sett seg lei på å lete etter god, røkt laks, og bestemte seg like godt for å røyke laksen selv. Etter mye utprøving var endelig oppskriften på plass

- Klar vinner

Vinneren av åpen klasse ble Kristines myke fra Hitra gårdsmat

Juryen betegner dette som en spennende klasse, med et mangfold av ulike produsenter og produkter. Blant de 50 produktene som er vurdert har juryen kåret en klar vinner; osten har en fantastisk konsistens, og er fint modnet. Smaken er balansert og god, med en nydelig ettersmak.

Bodil Birkeland fra Hitra Gårdsmat har tatt imot priser på Trøndersk Matfestival tidligere, men synes likevel det er stor stas å vinne.

-Dette er den osten vi oftest hører folk si er den beste, forteller den stolte vinneren.

Juryen

Årets jury har bestått av:

Inge Johnsen (Liantunet)

Mikael Forselius (Britannia)

Alexander Skjefte (E.C. Dahls pub og Kjøkken)

Mette Beate Evensen (Røst)

Jostein Austli (Backlund Hotell)

Lars Erik Vesterdal (NordØst)