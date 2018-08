- Det skjer ikke så mye til vanlig på Frøya, men når det først skjer noe så er det stort

Nyheter

Onsdag ble storscenen og teltscenen reist, og når lokalavisa er innom Frøyafestivalen "dagen før dagen" er folk godt i gang med rigging av lyd- og lysutstyr. Deriblant de lokale ungdommene Julie Nordskag og Eirik Hammervik.

Dette er første gang Julie stiller som frivillig for Frøyafestivalen.

- Jeg hadde fri fra arbeid og ikke annet å gjøre, så da meldte jeg meg frivillig, sier Julie.

Eirik kan fortelle at han hjalp til med å sette opp sikkerhetsgjerder i fjor, og synes det er veldig kjekt å få gratis festivalpass for de timene som legges ned i før- og etterkant festivalen.

- Dessuten er vi til sammen ti svartruss som har meldt oss frivillig og vi får i tillegg noen hundrelapper hver for jobben vi gjør. Pengene skal vi bruke på russefeiringen til våren, for eksempel russetelt.

Eirik og Julie sier at det ikke er så mye som skjer til vanlig på Frøya, men når det først skjer noe så er det stort.

- Frøyafestivalen samler mye folk og ikke bare øyværinger. Også er det bra musikk.

De gleder seg aller mest til Onkl P og Jaa9 skal på scenen lørdag kveld.

- Det er musikk som passer oss. Vi synes det er bra at festivalen satser på artister som passer alle aldersgrupper.

- Et tilfreds publikum er god lønn for strevet

Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug har full oversikt over det som foregår på Siholmen. Han kan fortelle at de ligger godt foran skjema og at 90 prosent av arbeidet blir ferdig torsdag kveld.

- Billettsalget ligger på omtrent det samme som i fjor, og det har gått mye billetter de siste par dagene, forteller Stenhaug. Han tilføyer at det er mulig å kjøpe billetter på nett via Ticketmaster fram til klokka 17 fredag. Etter det er det kun mulig å kjøpe billetter på festivalområdet.

Hallbjørn forteller at artistene gleder seg til å opptre på Frøyafestivalen. Selv har han ikke noen spesiell favoritt, men sier at målet har vært å treffe så mange som mulig med årets line-up.

- Det er første gang artister som Onkl P og Jaa9 og Ravi kommer til Frøyafestivalen. Vi håper at vi har truffet godt med bookingen.

For å få festivalen til å gå rundt har de 150 frivillige i arbeid denne helga.

- Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort apparat som er i sving og hvor mye logistikk som skal til for å få til et arrangement som dette, sier Stenhaug.

- Likevel fortsetter du med Frøyafestivalen år etter år. Hvorfor det, Hallbjørn?

- Det kan man spørre seg. Først sa jeg ja til ti år med Frøyafestivalen, og så er det krefter som har ønsket at jeg skal fortsette. Det er mye jobb, men et tilfreds publikum er god lønn for strevet.

- Trenger ikke store internasjonale navn

Tilreisende frivillige fra Frosta og Stjørdal er torsdag i gang med å legge til rette for gode musikkopplevelser i den mindre teltscenen.

- Det er med oss som med sirkushester. Når de kjenner lukta av sagmugg, klarer de ikke stå i mot, smiler Gunnar Stenhaug.

Gunnar har vært Frøyafestival-frivillig i mange år og trekker fram tidligere kirkekonserter med norske artister som Ole Paus og Halvdan Sivertsen som høydepunkt.

- Man trenger ikke nødvendigvis store internasjonale navn for å få til en vellykket Frøyafestival. I år satses det på kjente og folkelige artister.

Det synes frivillige Jon Egil og Edel Aas er topp.

- Musikken faller hvert fall i smak for min del i år, smiler Edel.