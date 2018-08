Ga alt på oppløpet

Nyheter

Tour of Norway for kids er Norges desidert største sykkelritt for barn, hvor alle som starter vinner og alle får premie. I år er det den trettende sesongen de er på veien, og vil i løpet av sommeren besøke 55 steder.

Rittet er åpent for alle mellom 0 og 13 år, enten man bruker trehjulsykkel eller vanlig sykkel - med eller uten støttehjul.

Eneste kriteriet for å vinne en av premiene er at deltakeren må opp på podiet, og dermed være der når vi roper opp vinnernummeret.

Premiene er en grønn spurttrøye, en gul sammenlagt-trøye og en prikkete hvit og rød klatretrøye samt en en flunkende ny sykkel.

Stemningen på flystripa var på topp da 156 unge syklister freste rundt løypa og ble møtt av stor applaus fra publikum.

Etterpå var det premieutdeling, og den aller heldigste av alle var Andrea Sandvik som kunne reise heim med ny sykkel.