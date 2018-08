- Vi gleder oss til i kveld!!!

Nyheter

Ravi og hans band har delt følgende videohilsen (se øverst i nettsaken) hvor de forteller at de gleder seg til å opptre under årets Frøyafestival. Det sier Ravi også via sin Facebook-side i ettermiddag.

Ravi og gjengen går på scenen i kveld, etter Kveli Rånes Bremseth sitt revyshow i teltscenen, og før Vazelina bilopphøggers skal runde av fredagskvelden.

Ivar Christian Johansen er mannen bak artistnavnet Ravi og kjente låter som ”E-ore” og Dødsøt”. Han startet sin artistkarriere i bandet Jaga Jazzist, og har spilt keyboard i poprockbandene Briskeby og The Jessica Fletchers. I 2003 gjorde han stor suksess med raplåten "Utadæsjælåplevelse" og startet samme år et samarbeid med Anders "Dj Løv" Løvlie.

Han har også vært å se på tv-skjermen i ulike program som "Landeplage", "X-faktor" og "Hver gang vi møtes".