Nyheter

De har ikke hatt så mye å gjøre ennå, dugnadsgjengen som står for ryddingen av festivalområdet på Siholmen. Men det er tidlig ennå, slår de fast, minutter etter at DDE har gått av scenen.

Kristina Zdanyt forteller at hun hadde fri fra jobb og anledning til å stille som frivillig i kveld. Kanskje blir hun også å stille som frivillig i morgen. Hun har bodd på Frøya i tre år og kommer opprinnelig fra Litauen. Hun var frivillig under Frøyafestivalen i fjor også, da jobbet hun i matteltet.

– Å jobbe under Frøyafestivalen gir meg en god mulighet å snakke norsk, smiler hun.

Gunn Hege Moen Pettersen forteller at hun ble ufrivillig påmeldt av sin mor som også er en del ryddegjengen. Men hun tilføyer at det er ganske koselig å hjelpe til.

- Jeg får uansett med meg all musikken selv om jeg går rundt og rydder. Det er artig å se festivalen fra et annet perspektiv og hva som foregår "bak kulissene".

Bjørg Støen har vært frivillig i ryddegjengen i så å si alle gangene det har vært Frøyafestival, i til sammen 11 av 12 år.

- Grunnen til at jeg stiller som frivillig at jeg treffer veldig mye trivelige og blide folk. Og jeg får anledning til å høre god musikk.

De tre damene har fått god ryddehjelp av vakt Frank Besholm.

- En vakt skal holde orden, og da synes jeg godt litt rydding hører til arbeidsoppgavene mine.