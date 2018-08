Nyheter

Også på Hitra rigges det i stand til fest denne helga, for da kommer Anders Jektvik med band til bygda han er oppvokst.

Det kan vel sies å ha blitt en liten tradisjon at Anders spiller fast på hjemmebane hver sommer. Lørdag 4.august ligger det i så fall an til å bli nok en stemningsfull kveld med Anders Jektvik på Ansnes brygger.

Hovedpersonen selv har via Facebook lovet å spille nye låter fra sitt kommende album og for ei uke siden slapp han sin aller nyeste låt kalt "I trailt'n" som handler om hverdagslykke.

- Det va kjempeartig i fjor. Jeg regner med det blir enda artigere i år. Så hut dåkk ivei til Ansnes, er Anders sin oppfordring til øypublikummet.