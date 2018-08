- Neste gang vil vi spille på storscenen og da skal vi få hele øya til å koke

Nyheter

Bandet Heine Totland Rock & Roll Circus var første artist på scenen under Frøyafestivalen lørdag. Til alt for lite publikum vel og merke, men for en musikalsk åpning det ble! Med dyktige musikere som briljerte og nydelig vokal, leverte bandet et forrykende rockeshow.

De har etter suksessen med musikalen «Buddy Holly The Musikal» på Folketeateret i Oslo for noen år siden reist land og strand og fremført rockeklassikere fra 50- og 60-tall.

Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug syntes det var synd at ikke flere publikummere fikk med seg denne konserten.

- Øyværingene vet ikke hva de har gått glipp av.

Men til tross for at festivalteltet ikke var fullt, så det ikke ut til å bry Heine og gjengen nevneverdig. De ga 100 % likevel.

- Det er akkurat likedan der hvor jeg kommer fra, Bømlo, hvor folk ikke kommer seg ut på konsert før i elleve-tolv tiden, men det har uansett vært skikkelig koselig å fremføre for dere. Neste gang vi kommer til Frøyafestivalen vil vi opptre på storscenen og da skal vi få hele øya til å koke, lovet Totland da konserten nærmet seg slutten til jubel fra de frammøtte.