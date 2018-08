«Reisesjekket» bort dame til odelsgutten Ottar

Nyheter

Det ble et gledelig gjensyn med odelsgutten Ottar i et stappfullt telt under Frøyafestivalen lørdag.

På tidlig nittitall var komiker Per Arne Lynum bedre kjent som "odelsgutten Ottar fra Grong", jevnlig å se i «Go’fot på låven». Det samme NRK-programmet hvor Tore Strømøy hadde sin TV-programleder-debut. Tospannet fikk hele landet til å le med sin replikkveksling og godlynte humor - og samspillet, det er fortsatt intakt etter alle disse år.

Når odelsgutten Ottar først hadde tatt turen utover til Frøya, ville han at Tore i kjent Reisesjekken-stil skulle plukke ut tre damer i salen som kunne passe godt til ungkaren Ottar.

Den første deltakeren Tore prøvde å få med seg opp på scenen, stupte under bordet, men etter hvert klarte han å få tre damer til å stille opp.

Holdt på å knekke sammen over første spørsmål

Tore spurte deretter om Ottar hadde forberedt noen spørsmål til damene. Det hadde han ikke var svaret, men Ottars mor hadde sørget for å sende med sønnen sin ei liste. Det første spørsmålet var hvorvidt noen av damene hadde gått på husmorskole eller landbruksskole. Da holdt dame nummer tre, Stine Skatvold, på å knekke sammen. Det viste seg nemlig at hun hadde gått landbruksskole.

Spørsmål nummer to var hvorvidt noen av damene hadde vært i lag med Tore Strømøy tidligere? Da kom det et rungende ja fra alle tre.

- Det er derfor du har plukka ut disse tre til meg ja, Tore. Så jeg vet hva jeg får, spøkte Ottar.

Latteren runget jevnt og trutt gjennom hele seansen, og til slutt var det Stine som ble den heldige utvalgte.

Reisesjekken ble alltid avsluttet med at parene skulle dra på tur i lag.

- Og hvor går turen denne gang? spurte Tore Strømøy.

- Til nummer 23, svarte Ottar.

– Hotellrom-nummeret mitt på Hotell Frøya.

- Herregud, det var gøy

Etter å ha gått av scenen har Stine Skatvold vanskelig for å stoppe og le.

- Herrgud, det var gøy. Jeg holdt på å flire meg i hjel på scenen.

Særlig ble hun satt ut av det aller første spørsmålet.

- Hva er oddsen for at jeg faktisk har gått landbruksskole. Nå er løpet kjørt, tenkte jeg da - for de andre to deltakerne, sier Stine og ler igjen.