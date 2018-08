Nattestenger flere tunneler på Lakseveien

Nyheter

I natt stenges fire tunneler på fv. 714 gjennom Snillfjord på grunn av vedlikeholdsarbeider.

Fossantunnelen og Snilldalstunnelen kan bli stengt i perioder på to timer fra i kveld kl. 22 (6. august) og fram til kl. 06 i morgen tidlig.

Det blir gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.

Også Storvasshammertunnelen og Brattstiåstunnelen skal vedlikeholdes. Disse to tunnelene vil stenges inntil to timer både natt til tirsdag og natt til onsdag i peridene kl.22 - 06. Også her blir det gjennomslipp av trafikken på samme tidspunktene som de førstnevnte tunnelene.