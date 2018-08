I helga er det duket for ny ølfestival

Nyheter

Tradisjon tro, når sommersesongen nærmer seg slutten er det dags for ølfestival i Knarrlagsundet.

Det blir ølsmaking og hornmusikk med det faste ompa-orkesteret i ølteltet, vorspiel og nachspiel begge dagene med Petter Wavold og band.

På bryggescenen er det duket for store norske artistnavn.

Fredag 10.august kommer rockebandet CC Cowboys. 28 år etter suksessen med debutsingelen "Harry" og debutalbumet Blodsbrødre som ga dem Spellemannspris for beste nykommer i 1990, er bandet fortsatt like aktuelle. I sommer slapp de nytt album, Perfekt normal. Dagbladets anmelder Øyvind Rønning trillet terningkast fem og slo fast at CC Cowboys har klart å fornye seg. "Det er som om de har funnet tilbake til ungdomskilden".

- Det er ikke nødvendig, men det er sabla artig Lang erfaring i bransjen, ja det har de, så på dypt vann står de ikke. Men det startet med en Åge-billett i bursdagsgave og en vill ide om å flytte fra Oslo til vesle Knarrlagsundet. Nå sitter Trude og Knut med hele ansvaret for å følge opp Åge-helga - uten Åge. Og svarer med det største artistgalleriet i hele øyregionens utelivsbransje.

Hellbillies

Lørdag 11.august går et av landets beste live-band på scenen. Hellbillies fra Ål i Hallingdal ble startet i 1990, og i likhet med CC Cowboys har også deres siste album ”Søvnlaus” fått god mottakelse. Noen av deres aller mest kjente låter som ”Ho Birgit Lien”, ”Ei krasafaren Steinbu” og ”Den finast eg veit” blir trolig å ljome gjennom sundet lørdag kveld.