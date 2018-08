Bygger nytt varemottak

Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya har den siste tiden fått flere spørsmål om vi vet hva slags utbygging som foregår ved på Hjorten kjøpesenter i Fillan. Tidligere i sommer meldte lokalavisa at Hjorten kjøpesenter skal bygges ut i høyden, men det er et annet arbeid som er igangsatt før den tid. Senteret bygger nå ny varelevering for Coop og Vinmonopolet, noe som vil bedre kjøreforholdene i Skolegata (siden som vender mot helsetunet).

Når det gjelder selve kjøpesenterutbygginga i høyden kunne senterleder Ole Kristoffersen blant annet fortelle følgende til lokalavisa tidligere i juli:

- Det er Coop Extra sitt veldige behov for større plass som utløser en utbygging. Men vi sonderer markedet og er i dialog med flere andre butikker som kan tenke seg å flytte inn i senteret.

- Hvor stort vil dere bygge?

- Det avhenger av hvor stor del av taket vi får dokumentert med tilstrekkelig bæreevne. 2.500 kvadratmeter er det i hvert fall (til sammenligning er dagens Coop ca 1.700 kvm). Akkurat nå er arkitektene og ingeniørene i gang med å beregne hvor stor del av senteret vi kan bygge ut på. De første skissene vil vi nok ha klare innen et par ukers tid. Vi er allerede i god dialog med Hitra kommune, men må selvsagt gjennom en godkjenningsprosess her før vi kan komme igang. Får vi grønt lys på bæreevnen og på godkjenning i byggeprosessen, kan vi være i gang innen relativt kort tid.