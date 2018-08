Etterfylte flere tonn gummigranulat

Nyheter

Kunstgressbanen på Hitra idrettspark har et lag med oppmalte bildekk, kalt gummigranulat, slik at spillerne ikke skal skli på gresset.

Før sesongstart måtte det etterfylles gummigranulat etter vinterens snøbrøyting. Klubbleder Kjersti Rønningen forteller at det blir med en god del gummigranulat når banen brøytes for snø om vinteren, og at dette granulater samles opp og leveres til Hamos når snøhaugene smeltet. Derfor må det etterfylles før sesongstart.

Torsdag kveld var vedlikeholdsleder Oddvar Olsen og en gjeng på banen for å etterfylle nytt granulat.

- Jeg regner med det ble fylt på rundt fem tonn gummi. Det ble kjørt utover på hele banen med en liten tilhenger, og så ble det arbeidet ned i gresset av en børstemaskin etterpå, forteller Olsen.

Så nå er banen klar til seriestart fredag kveld, når Hitra FK møter Støren klokka 20.00.