- Jeg er veldig godt fornøyd med årets Frøyafestival. Jeg synes vi har truffet godt med artistmixen, oppsummerte festival Hallbjørn Stenhaug.

Han tilføyde at det virket som folk koste seg mer enn de har gjort tidligere.

Han tør ikke her og nå love ny festival neste år.

- Det vil jeg tygge litt på. Dette er et større arrangement enn folk flest er klar over. Det krever mye forberedelser, men også mange frivillige og det blir stadig vanskeligere å rekruttere nye. Dugnadsånden er på retur. Det er en trend i samfunnet ellers og ikke noe bare vi i Frøyafestivalen erfarer, oppsummerte festivalsjefen etter siste helg.

Video: Bjørg Støen