Nå blir det tidligbuss fra Fillan til Orkanger

Mandag (13. august) er sommeren over for kollektivtrafikken og kollektivreisende får igjen langt flere avganger å velge mellom. På enkelte ruter vil man oppleve endringer i antall avganger og traseer fra før sommeren.

- Etter sju uker med sommerruter, vil bussene kjøre for fullt fra førstkommende mandag. For flere vil høstens rutetabeller se litt annerledes ut enn de gjorde tidligere i år, opplyser direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

Endringer i avganger

De nye rutene innebærer en rekke endringer. De viktigste endringene i vår region gjelder rutene 320 og 420.

På rute 320 Trondheim – Orkanger – Hitra – Frøya blir det ny avgang fra Fillan til Orkanger på morgenen hverdager (mandag-fredag). Da kan du reise fra Fillan kl. 06.05 og være på Orkanger allerede kl. 07.45.

Neste buss inn mot fastlandet starter som tidligere fra Sistranda kl. 7.10, passerer Fillan kl. 7.45, Orkanger 09.26 og er framme på Trondheim Sentralstasjon kl. 10.25

På rute 420 Sunde – Sandstad – Sistranda – (Dyrøy) blir det ny avgang fra Sistranda på morgenen på hverdager, slik at man da kan reise fra Sistranda kl. 09.40 og ankomme Fillan kl. 10.10.

Vi nevner også at det på rute 521 mellom Fillan og Fjellværøy blir ny avgang fra Knarrlagsund kl. 15.15 med adkomst Fillan kl. 16.15. Dette gjelder bare på skoledager.

På skoledager blir det også avgangen fra Strand skole (rute 5209) kl. 13.05 på onsdager forlenget til Fillan. Forlenges gjøres også avgang fra skolen kl. 14.05 på fredag som starter fra Sandstad hurtigbåtterminal kl. 13.55. Denne ruta forlenges til Fillan.

De oppdaterte rutene finner du i reiseplanleggeren på atb.no, i appen AtB Reise og i AtBs rutetabeller. Du kan også ta kontakt med AtB kundesenter for mer informasjon.

- Rutetilbudet tilpasses på bakgrunn av etterspørsel og innspill fra markedet

Første halvår ble det satt ny rekord i antall kollektivreiser i den sørlige delen av Trøndelag. Det ble gjennomført over 18 millioner reiser, noe som er over 500.000 flere reiser enn samme periode året før.

– AtB ønsker å gi ei stadig voksende kundegruppe et bedre tilbud slik at enda flere får muligheten til å la bilen stå til fordel for buss, trikk og båt. Vi kan ikke innfri alle ønsker, men målet er å gjøre tilbudet best mulig for flest mulig innen gitte rammer, sier Grethe Opsal.

– Rutetilbudet tilpasses på bakgrunn av etterspørsel og innspill fra markedet. Vi oppfordrer alle til å sjekke sin rute for å se om det er noen endringer, sier Grethe Opsal.