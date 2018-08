Nyheter

Fotball 5.divisjon herrer

KIL/Hemne2 - Frøya FK: 4-4

Frøya FK herrer møtte Kil/Hemne på Kyrksæterøra i sesongens første kamp søndag kveld.

- Etter en god start på kampen så tar vi ledelsen 1-0 etter ei kontring etter en Kil/Hemne corner. Ulrik Vikan blir spilt alene med keeper og scorer enkelt. 1-1 og 1-2 kommer etter dårlig kommunikasjon i Frøya FK’s forsvar. Vi skaper masse sjanser men det står 2-1 til Kil/Hemne til pause. I pausen prøver vi å rette på noen små ting og kjører på fra start. Vi fortsetter å produsere sjanser, men det er Kil/Hemne som går opp i 3-1, sier trener Martin Berge.

Men så snur det for Frøya FK. 3-2 og 3-3 kommer ved Ole Mathisen og Ulrik Vikan etter god angrepsfotball. 10 minutter før slutt går Frøya opp i 4-3 etter at keeperen til Kil/Hemne gir retur på et skudd fra Ulrik Vikan og høyreback Christian Sande har gått på et sugende løp og skyter ballen i mål.

- Fem minutter før slutt slår Kil/Hemne et innlegg inn i boksen vår og en Kil/Hemne-spiller får hodet på ballen og ballen går i lengste hjørnet. Alt i alt en god kamp av Frøya, men marginene er ikke med oss. Mye godt angrepsspill og god innsats, mener Berge.

Resultatet til slutt ble 4-4.

Neste kamp er lørdag hjemme mot Orkanger.