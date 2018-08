Fratatt førerkortet og botlagt etter fartsfyllt kjøretur

Nyheter

En utenlandsk mann som er bosatt på Hitra, er i Fosen tingrett dømt for å ha kjørt ulovlig fort.

Det var i sommer det gikk vel raskt på rv RV 3 i Rendalen i Østerdalen. En gjennomsnittsfartsmåling avslørte at mannen kjørte i 126 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 80 km/t.

Hastighetsoverskridelsen ble målt på en strekning med noen slake kurver. Det var gode føreforhold med tørr veibane og godt lys. Det legges til grunn at det ut over hastigheten ikke var noe å bemerke til siktedes kjøring.

Uforbeholden tilståelse

Da saken var oppe i Fosen tingrett avga mannen en uforbeholden tilståelse.

I formildende retning la retten vekt på at siktede erkjente overtredelsen umiddelbart og at han ved sin tilståelse har bidratt til en kjapp avslutning av saken. Dette skal komme han til gode i form av strafferabatt,

Retten legger til grunn at straffen uten siktedes tilståelse ville ligget på en betinget fengselsstraff på 18 dager med tillegg av en bot.

Betinget fengsel

Med bakgrunn i gjeldende rettspraksis og siktedes uforbeholdne tilståelse, ble straffen satt til betinget fengsel i 15 dager.

I tillegg fant retten det riktig å gi mannen en bot på 10.000 kroner. Samtidig ble førerkortert inndratt for seks måneder.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

Siktede er tidligere verken domfelt eller botlagt i Norge, og så vidt vites heller ikke sitt hjemland.