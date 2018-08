- Hva bør det satses på her, industri eller hyttefelt?

Nyheter

De står ovenfor noen vanskelige valg i tiden som kommer, politikerne som i går var på befaring rundt Frøya i båt.

I forbindelse med kommunens nye arealplan har Frøya kommune har invitert folk til å komme med forslag til hvordan arealer skal brukes i framtida og de har mottatt over 200 innspill. Det store flertall av innspill går på ønsker for egen eiendom, og da at disse åpnes for bebyggelse. Det er kommet inn innspill på alt fra muligheten til å få bygge ett eller noen få hus eller hytter, til etablering av marinaer, næringsområder, hyttefelt og boligfelt.

Industri eller hyttefelt?

Gårsdagens båttur ble gjennomført for å synliggjøre for formannskap og administrasjon noen av de mange innspillene som har kommet inn. Kommuneplanlegger Kristin Furunes Strømskag opplyste underveis langs hele ruta som startet på Nesset.

Første stopp ble lagt til Uttian hvor det i nærheten av brua har kommet innspill om både industriområde og hyttefelt. Skarsvåg Boat som har opplevd en eventyrlig utvikling og ønsker å utvide sin virksomhet, har gitt konkret tilbakemelding på at de er interesserte i å etablere seg her. Samtidig har det kommet inspill om fritidsboligutbygging i området.

- Det blir ikke en god kombinasjon å si ja til begge deler, slo flere i formannskapet fast under befaringen.

Det har også kommet to store innspill på Uttian om til sammen seksti nye boenheter, deriblant ble Uttian Panorama nevnt.

Realistisk antall boliger og trafikksikkerhet

Det har kommet innspill på å bygge over 160 boenheter i Dyrvika.

- Dette er allerede et populært boligfelt med gang- og sykkelsti til Sistranda, men hva er realistisk med tanke på nye boliger her? Det blir et spørsmål om kapasitet. Ikke alle kan få innspillene sine gjennomført, sa ordfører Berit Flåmo.

Problemstillingen med tilførselsvei ble også diskutert siden det trolig vil komme protester om trafikken til eventuelle nye boenheter legges gjennom allerede eksisterende boligfelt.

Status liggekaia

Det er satt av 16,2 millioner statlige kroner til å bygge liggekai for større båter på Frøya. Frøya kommune har lagt inn sin andel av investeringene i kommunebudsjettet, slik at bygging kan starte allerede i 2018.

På Siholmen diskuterte politikerne om det er best med liggekai langs eksisterende molo eller eventuelt vurdere å bygge ny pir-arm ut fra moloen.

- Det må være både billigere og enklere å bygge liggekai langs moloen, mente Remy Strømskag.

Andreas Kvingedal kunne forøvring orientere om at kommunen har tenkt å søke Kystverket utsettelse på fristen til å starte arbeidet med ett år. Dette må gjøres innen 1.september.

Tegnet inn boenheter på tidligere tenkt industriområde

For litt over ett år planla kommunen en utvidelse av Nordhammarvika industriområde. Men etter protester fra beboere i område Børaunet/Melkstaden, og ett folkemøte der det ble foreslått at man i stedet måtte satse på å etablere ett større boligområde, så snudde politikerne.

Næringsarealer i boligområde - Det er ikke for seint å snu - Hvorfor tar dere det som kan være Frøyas største og fineste boligfelt, spurte Hans Hakkebo.

Byggegrense nærmere sjøen og underskriftskampanje

- Det er nå tegnet inn boenheter på det aktuelle området, opplyste kommuneplanlegger Kristin Strømskag. Hun tilføyer at det har kommet innspill om å få bygge 50-60 boenheter på begge sider av fylkesveien på Nordhammarvika.

For å kunne utnytte arealet til boligutbygging på Hallaren har det blitt søkt om å flytte byggegrensa nærmere sjøen - 35 meter fra sjøen. Kommuneplanleggeren trakk også fram underskriftskampanjen mot ønsket hyttefelt på Ytterneset.

28 grunneiere protesterer mot ønsket om hyttefelt - Vil bety en rasering av noe av den flotteste naturen Frøya har å by på.

Ønske om utvidelse av næringsområde

Strømskag kunne videre fortelle underveis i befaringa at det har kommet to store boliginnspill ved Salmar-fabrikken på Nordskag samt at Vikan settefisk ønsker å utvide.

I Lervika har det kommet inn ønske om å utvide næringsområde i Leirvikhavn. Det har også kommet innspill om 40 nye hyttetomter. Et tredje innspill er å bevare området som i dag leies ut til sauebeite å forbli landbruksareal.