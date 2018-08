Nyheter

I kveld(onsdag) er det folkemøte for innbyggerne på Nordskaget og omkrets, der Nutrimar vil informere om arbeidet med fjerning av lukta fra fabrikken, som mange har klaget på i løpet av de elleve årene fabrikken har eksistert.

Slik beskriver bygdafolket luktproblemene (HF+):

Etter en runde i bygda ved Nordskaget for å snakke med folk om lukta fra Nutrimar, kjører vi ned til Nutrimar for å snakke med Conor Foster, som er daglig leder ved Nutrimar. Det lukter adskillig kraftigere like ved fabrikken.

- Hva har dere gjort for å bli kvitt lukten, og kan det gjøres noe for å bli kvitt lukten?

- Jeg må bare gjenta det vi har sagt tidligere, og det er at vi har gjort betydelige investeringer tidligere, og vi jobber fortsatt med det. Vi synes ikke det er noe artig at det lukter og vi skulle gjerne ha blitt kvitt lukten i dag. Men vi har ekspertise på saken som kan hjelpe oss med det, sier Foster, som har vært sjef ved fabrikken siden februar i fjor.

Han forteller at et selskap er engasjert for å fjerne lukten. De skal også delta på folkemøtet.

- Det er trist at vi har det problemet vi har, men vi skal få bort lukta, sier Foster i et større intervju på HF+.