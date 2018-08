- Lysene bør være på plass før høstmørket setter inn

Nyheter

Per Ervik (Pensjonistpartiet) tok selv opp problemet etter en tur med hurtigbåten sist vinter.

- Da jeg og andre skulle hente våre biler, hørte jeg at det var en del frustrasjon blant de reisende. Det var nemlig ikke bare å gå over parkeringsplassen i mørket samtidig som det var svært glatt etter væromslaget, forklarte Ervik den gang.

Han tok opp saken i formannskapet, og ga uttrykk for at dersom man samler alle gode krefter, må det la seg gjøre å få belyst parkeringsplassen.

Etter å ha undersøkt nærmere viser deg seg at det er Trøndelag fylkeskommune som er grunneier, og at Statens vegvesen har driftsansvaret for blant annet sikkerhet og lys ved hurtigbåtterminalen.

Per Ervik hadde nylig en samtale med Eva Solvi Statens vegvesen. Hun er avdelingsdirektør i vegavdeling Trøndelag.

- Det var en meget hyggelig og konstruktiv prat. Nå håper jeg det blir fortgang i arbeidet, sier Ervik.

Han viser til at vi nå går mørkere tider i møte.

- Høstmørket nærmer seg med raske skritt. Og om få måneder kan vi også risikere is og hålkeføre. Da ville det være greit med belysning slik at reisende slipper den risikosporten det kan være å ta seg fram på en mørklagt og isene parkeringsplass, mener Per Ervik.