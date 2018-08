Datoene for to av neste års festivaler allerede satt

Nyheter

Utihavet-festivalen har kunngjort via Facebook at det blir ny festival på Mausund den 3. til 7.juli 2019.

Bookingansvarlig Joar Johansen kunne etter sommerens Utihavet-festival oppsummere til lokalavisa HF at det ble en suksess. Under fredagsfesten, med Vassendgutane som det store trekkplasteret, var det 800 publikummere i teltet. Lørdagskvelden kom det 500 på Stagedolls og Bøgdabråk.

- Det ble ei kjempehelg. Alt gikk smertefritt. Med så mye folk samlet på et lite område, uten noe trøbbel eller en eneste episode, så må man være fornøyd, sa Johansen.

- Vi har truffet godt med artistmixen

For trettende gang skal det arrangeres Frøyafestival i 2019, nærmere bestemt den 2. og 3. august, det bekrefter festivalsjef Hallbjørn Stenhaug via froya.no.

Også Stenhaug var godt fornøyd med årets festival, med vesentlig flere publikummere i år enn i fjor.

- Det var jevnt over bedre stemning denne gang og masse glade folk. Det var også flere unge mennesker enn det har vært på tidligere festivaler. Det har naturlig nok noe med bookingen av artister som Ravi og OnklP å gjøre, sa Stenhaug til lokalavisa i starten av august.

Den rutinerte festivalsjefen kunne legge til at han fortsatt lar seg overraske over at folk velger å sitte hjemme, framfor å gå på konserter de allerede har betalt for.

- Det var to framragende artister som åpnet festivalen fredag og lørdag. De gjorde en veldig god jobb, men publikum uteble. Der har vi fortsatt litt å gå på, det er synd at publikum ikke får med seg hele pakka når det er festival.