Fire medaljer av fire mulige

Nyheter

Hitra vektløfterklubb sanket tre sølv og én bronse under norgesmesterskapet for

ungdom i Stavanger i 2006.

- Vi er godt fornøyde. Vi var på pallen i alle puljer i gutteklassen, sa Ivar Kværnø i Hitra vektløfterklubb.

Fire hitterværinger sammen med støtteapparat deltok.

- Den som fikk best uttelling i forhold til personlige rekorder var Tore Bjørstad. Han perset både i rykk og i støt, fortalte Kværnø.

15-åringen krøp til slutt over den magiske grensen på 200 med sine 200,06 poeng. Det var nok til at han sikret tredjeplassen i sin klasse.

- Tore har hatt en enorm fremgang. Han viser også en veldig god evne til å takle konkurranser, uttalte Kværnø.

Over 200 poeng fikk også 17- åringen Christian Hafsmo. Med et rykk på 83 kilo, tre kilo over personlig rekord, havnet han til slutt på 226,35 poeng og andreplass i klassen. Det til tross for at noe gambling i støt gjorde at han der endte på 100 kilo, fem kilo under personlig rekord.

- Vi satser på å få Christian med på EM og Nordisk mesterskap for ungdom til sommeren. Hvis han presterer opp mot personlig rekord, er han landets femte beste vektløfter i ungdomsklassen for øyeblikket, mente Kværnø.

Den hitterværingen som møtte flest konkurrenter i sin vektklasse under mesterskapet, var 12-åringen Kristian Ulvan. Han tok sølv i 50-kilosklassen.

- Kristian presterte veldig bra, selv om det ble under personlig rekord både i rykk og støt. Vår yngste deltaker gjorde en kjempejobb i sitt første NM, sa Kværnø.

15-åringen Lars Nordbotn, somtok gull under fjorårets ungdoms-NM, endte denne gang på en andreplass i 69-kilosklassen.