Grendalaget vil ha fartshumper her

Grendelaget på Bekken ønsker fartshumper og nedsatt fartsgrense langs 400 meter av Fillingsnesveien, etter mange år med høy hastighet gjennom grenda. Grendalaget sier de selv kan betale for humpene og de nye fartsskiltene. Trafikksikkerhetsutvalget i Frøya kommune har sendt forespørselen til veivesenet for vurdering.

— På denne strekningen ønskes det fysiske fartsdumper. Strekningen er i dag merket 50 km/t sone. Bakgrunn for søknaden er at det er mange barn i grenda og med et økende trafikkbilde med lite respekt for fartsgrensen ønskes fysiske fartsdumper, skriver trafikksikkerhetsutvalget til veivesenet.