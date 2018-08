Fotballskole for de yngste, talentprisutdeling og overraskelser underveis

Nyheter

For 12. året på rad skal det arrangeres Tine fotballskole i Hitra idrettspark, 7.-9.september.

Fotballskolen er for gutter og jenter i alderen 6 til 12 år, og instruktører lørdag og søndag er spillere fra Hitra FKs G19 og seniorspillere fra dame- og herrelaget til Hitra FK. I løpet av fotballskolen blir det dessuten en såkalt ”superlørdag” i idrettsparken med talentprisutdeling, seniorkamp og noen overraskelser underveis.

Målsettingen for fotballskolen er å gi deltakerne positive opplevelser med fotball, slik at gleden ved og interessen for sporten øker - uansett alder, kjønn og ferdighetsnivå.Tine fotballskole er et samarbeid mellom Hitra fotballklubb og Tine norske meierier.