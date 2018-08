Tatt for andre gang

Nyheter

En hitterværing i 20-årene er i Fosen tingrett dømt til 35 timers samfunnstraff. Bakgrunnen for straffen skyldes at han i sommer ble tatt for å oppbevare ca. 60 gram hasj.

Han er også tidligere domfelt og bøtelagt for overtredelse av narkotikalovgivningen der han fikk en dom på 24 dagers betinget fengsel samt en bot på 5 000 kroner.

Eget bruk

Siktede har forklart at hasjen er kjøpt til eget bruk. Selv om hasjen er anskaffet til eget bruk, legger retten i skjerpende retning til grunn vekt at et kvantum i denne størrelsesorden medfører en ikke ubetydelig spredningsfare.

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Siktede har gjort gjeldende at han vil ha problemer med å sone en fengselsstraff i lukket anstalt sammen med andre.

Han har videre anført at han er i en rehabiliteringssituasjon i det han nå har sluttet å bruke hasj. Siktede har på denne bakgrunn anmodet om en dom på samfunnsstraff i stedet for en ubetinget fengselsstraff som foreslått av påtalemyndigheten.

Dette gikk tingretten med på, og etter en samlet vurdering ble straffen satt til samfunnsstraff i 35 timer med en gjennomføringstid på 90 dager.