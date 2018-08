Nyheter

Hitra formannskap skal torsdag avgjøre om de vil bruke fire millioner kroner i egenandel til å bygge ut bredbånd fra Jøsnøya til Fillan Sør, via Sandstad, Hestvika og Tranvikan. Dette er en strekning som har svært dårlig nett, og med så få innbyggere at det er lite interessant å bygge ut alene for en kommersiell bedrift.

Kommunen har tidligere søkt om om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å bygge ut denne strekningen, og har fått beskjed fra fylkeskommunen om at Hitra vil bli prioritert. Da kan de regne med å kunne få én million kroner i tilskudd.

Saksbehandler regner med at prosjektet vil koste 16,4 millioner kroner, hvorav utbygger(nettselskapet som vinner anbudet) bidrar med 11,3 millioner i egenandel.

Kravet for å få tilskudd er at prosjektet støttes med 25 prosent egenandel, derfor må det nå avgjøres om kommunen vil bidra med fire millioner i egenandel.

Blir prosjektet gjennomført kan 435 boliger og 34 næringsbygg kunne få bredbånd med minimum 30 megabyte hastighet.

Flere innbyggere på strekningen har skrevet til kommunen i forbindelse med høringen knyttet til tilskuddsøknaden.

- I Børøysundet er det ikke godt nok bredbånd. Koppernettet er i dårlig forfatning og tidvis ute av drift. Det er verken kapasitet eller leveringstrygghet den dagen kommunale tjenester skal leveres over nett. Hitra kommune satser på velferdsteknologi. Det vil stille enda større krav til bl.a eldre som ønsker å bli boende lenger hjemme. I følge Telenor er det ikke mer kapasitet i Oppistuveien på internett i det hele tatt, foruten de som allerede har. Dvs. at ingen kommende nye hus får internett, skriver 38 innbyggere i Børøysundet.