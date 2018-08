Skal hjelpe reiselivet markedsføre Trøndelag som helårs reisemål

Nyheter

I vår la Trøndelag fylkeskommune ut de regionale reiselivstjenestene for Trøndelag ut på anbud. Trøndelag Reiseliv AS vant konkurransen og sammen med det trønderske reiseliv skal de hjelpe kundene markedsføre Trøndelag.

Gjennom markedsføring, utvikling, kompetanse og rådgivning skal selskapet etablere og videreutvikle Trøndelag som helårs reisemål, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

- Dette har vi tro på skal løfte Trøndelag som attraktivt reisemål. Trøndelag Reiseliv AS har omfattende reiselivskompetanse, et bredt kontaktnett i inn- og utland og har mye kunnskap om hele Trøndelag. Sammen med reiselivet har de utarbeidet en ny strategi. Dette viser at selskapet tenker nytt for å møte framtidas utfordringer, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.