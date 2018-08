- Jeg kjenner en del av den oppvoksende slekt på Hitra allerede, men nå blir jeg å møte dem på en litt annen arena

Nyheter

Hitra kommune har nylig opprettet en ny stilling som klubbleder for Ungdomsbasen i Fillan. Jobben er det Tone Elisabeth Helsø som har fått og stolt viser hun fram de flotte lokalene ungdommene har til disposisjon i etasjen under Hitra bibliotek.

Tone forteller at hun har vært lærer på Hitra siden 2004.

- Jeg kjenner en del av den oppvoksende slekt på Hitra allerede, men nå blir jeg må møte dem på en litt annen arena. Det blir spennende og jeg gleder meg skikkelig til å komme igang.

Trenger innspill fra ungdommene

Det har vært ganske rolig ved Ungdomsbasen like etter skoleoppstarten i høst, forteller Tone, men hun håper på en økende bruk og masse aktiviteter ved basen i tida som kommer. Enhetssjef for kultur i Hitra kommune, Omar Pleym, tilføyer at Ungdomsbasen ble veldig godt besøkt i fjor.

Ungdomsbasen er et tilbud til ungdommer fra 8.trinn og opp til 20 år.

Tone sier hun ønsker å styrke Ungdomsbasen.

- Jeg har lyst til å være med og bidra til å gi ungdommene på Hitra en fin møteplass og ei fin ungdomstid, derfor skal vi se an videre behov og innhold. Jeg trenger da innspill fra ungdommene hva de interesserer seg for og hvordan de ønsker at Ungdomsbasen i Fillan skal være slik at de vil tilbringe tid her.

Hun tilføyer at de allerede har air-hockey, brettspill, data og TV-spill, bordtennis og ulike sittegrupper på Ungdomsbasen. Her kan dessuten ungdommene gjøre lekser og lage seg mat.

- Større stabilitet

Omar Pleym sier han er glad for at det nå har blitt ansatt en fast person ved Ungdomsbasen. Det har vært voksne der i åpningstidene tidligere også, men i en roterende ordning.

- Å ha Tone her vil føre til større stabilitet for både ungdommene og for kulturenheten.

Ungdomsbasen i Fillan har åpent mandag til torsdag mellom klokka 14.30 til 18.00.