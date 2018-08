Sluttsummen for den nye brannstasjonen er klar

Nyheter

Formannskapet får nå sluttregnskapet for den nye brannstasjonen på Siholmen til behandling. Rådmannens regnskapsoversikt viser at brannstasjonen til slutt kostet 28.109.237 kroner. Dette inkluderer de drøyt 3,6 millioner kronene som kom som ekstrakostnad etter at massive folkeprotester presset fram en finere fasade.

Sluttsummen på cirka 28,1 millioner kroner er så å si nøyaktig på budsjett. Merforbruket er på 37.200 kroner.

- Som omtalt tidligere, bl.a. under den offisielle åpningen, har vi vært godt fornøyd med hvordan Frøy Eiendom AS som kontraktspartner har løst byggesaken. Det har blitt en flott brannstasjon. Tilbakemeldingene er bare gode, skriver rådmannen i sin vurdering.