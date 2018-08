Har 30.000 kubikkmeter overskuddsmasse - håper å kunne bli ekstra næringsområde

Nyheter

Kvadrat arkitekter har på vegne av tiltakshaver søkt om utfylling av masse i sjøen på Nordskag industriområde. Arbeidet skal skje forbindelse med utbygginga av Nutrimar AS og klargjøring av tomt, og kan bety at kommunen får tilført større næringsareal.

- Det er i forbindelse med pågående arbeid i området at man har en del overskuddsmasse som man ønsker å bruke på stedet. Denne løsningen gjør at man sparer ressurser med flytting av overskuddsmassen og at man har mulighet til å utvide eksisterende industriområde. Grovt beregnet har man i dag ca. 30 000m3 overskuddsmasse i forbindelse med byggingen av fabrikken til Nutrimar, skriver kommunens administrasjon om saken.

Det er med dagens reguleringsplan for området ikke tillatt med mer utfylling i sjøen i dette området, men det er søkt om dispensasjon. Og rådmannen innstiller overfor politikerne på å si ja til dette.

Både søker og kommunens saksbehandler påpeker at en utfylling her ikke skal være til hinder for skipstrafikken til/fra industriområdet og at det allerede er vei og gode adkomstmuligheter til utfyllingsområdet.

- Det skal ikke anlegges faste installasjoner på land eller sjø i utfyllingsområdet. Steinen vil med intern kjøring fraktes til utfyllingsområdet på dumper uten omlasting til lastebil for uttransport til andre steder for deponering. En utvidelse av fyllingen vil være kjærkomne arealer for SalMar sin drift der det alt i dag i produktive perioder for laks er knapphet på arealer for manøvrering og oppstilling av semitrailere som venter på opplasting av ferdigvarer, heter det i søknaden.

Kvadrat arkitekter påpeker også at kommunen får gratis utvidet sitt tomteareal for næring.

- Arbeidet vil pågå i ca. 3 uker, sa belastning på naboskap i form av støv og støy vil vare begrenset både i omfang og varighet og vil begrenses ytterligere gjennom vanning for å ta ned støvet, og avtalte tider når en eventuell steinknusing vil finne sted, heter det i søknaden.

Politikerne i Hovedutvalg for forvaltning skal ta stilling til saken denne uka.