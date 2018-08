Analytikere mener SalMar er overpriset

Nyheter

Frøyaoppdretter SalMar la denne uka frem et driftsresultat for andre kvartal som var 11 prosent under meglerkorpsets konsensus-estimater. Det skriver iLaks.

«Det svake resultatet er drevet av høyere tap i S&P-divisjonen på grunn av kontrakter på lavere nivå enn spot, men også på grunn av et svakere resultat i Midt-Norge drevet av høyere enn forventet kostnad og svakere prisoppnåelse. Region Nord gir et sterkt resultat, positivt påvirket av gunstig slaktevektfordeling. SalMar øker sin volumvguiding i Midt-Norge med 4k tonn (4%), men dette kompenseres av at samme mengder i Nord blir presset inn i 2019», forklarer Paretos analytiker Carl-Emil Kjølås Johanessen i en analyseoppdatering til sine kunder.

«Vi forventer ikke å gjøre betydelige estimatendringer for H2 18 eller lengre sikt, men vår 2018e kommer ned med rundt 2% på den svake Q2-rapporten», legger han til.

Pareto Securities har salgsanbefaling med kursmål 345 kroner på SalMar.

Kontrakstandel

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård påpeker også tapene i VAP-divisjonen grunnet høye og volatile spotpriser.

«Med lavere spotpriser i 3. kvartal, forventer vi at VAP EBIT blir positiv igjen. Kontraktsandelen styres fra 45% i 2. kvartal til 35% for 3. og 4. kvartal. Den totale volumguidingen er stabil på 143.000 tonn, opp 4.000 tonn i Midt-Norge og ned 4.000 tonn i Nord-Norge, ettersom de beveger seg til 2019 (optimaliseringsoperasjoner). De styrer kostnadene nede i begge regioner for H2 2018, som vi ser positivt på,» skriver Giskeødegård i en kundeoppdatering.

«Alt i alt en solid rapport, biologien synes å være under kontroll og kostnadene kommer ned. Vi forventer 1-2% lavere EBIT-estimater for 2018 på grunn av avviket i Q2 EBIT. Dette bør også være litt negativt for aksjen i dag», bemerker Giskeødegård som har salgsanbefaling og kursmål 400 kroner på SalMar.

Gir støtte

Sparebank1 Markets’ analytiker Tore A. Tønseth vektlegger særlig selskapets forventede slaktevolum i tiden fremover.

«I motsetning til MHG og GSF opprettholder SALM sin 143kt volumguiding, men underliggende produksjon (i sjø) er trolig bedre enn forventet i Midt-Norge, ettersom volumguidngen i 2018 løftes til 100kt (+ 4%). Nord-Norge er kuttet til 43kt (-7%) og 4kt flyttes inn i 2019. Denne rapporten gir støtte til Kontalis 7% høyere biomasse for 2017S1 og bekrefter vår oppfatning at generell produksjon i Norge ikke er så dårlig som mange forventer,» kommenterer Tønseth.

«Når det gjelder kostnader, ser SALM lavere produksjon i Midt-Norge og stabil i Nord. Vi forventer allerede lavere kostnader i Midt-Norge, slik at dette ikke vil påvirke våre estimater, men de høyere tapene på VAP vil. Vi regner med at vårt 2018 EBIT-estimat reduseres 2-3% etter denne rapporten, og vi vil trolig holde fast i vår salgsanbefaling, da vi finner prisingen på SALM svært krevende med 20-30% premium til de fleste andre sammenlignbare selskaper,» legger han til.