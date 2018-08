Arnfinn forteller fra publikumssuksessen og om hva et musikkteater kan bety for lokalsamfunnet

Nyheter

"Elden" er et norsk, historisk musikkspill som er skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug som årlig settes opp i omgivelsene bak Slegghaugan på Røros.

25. september (ikke august som oppgitt i avisa) kommer Arnfinn Strømmevold til Hitra bibliotek for å fortelle historien om hvordan musikkteateret Elden ble til – helt fra den spede begynnelsen i 1980 – og fram til i dag som en av Norges best besøkte og mest spektakulære friluftsteateroppsetninger.

Arnfinn framfører mange av de vakre sangene fra det utendørs musikkteateret – og vi får høre om den enorme utviklingen Elden har hatt og hva musikkteateret har betydd for Rørossamfunnet.

Elden handler mye om krigens meningsløshet og er like aktuell i dag som i 1718.

Musiker og kulturarbeider

Arnfinn Strømmevold (født 1955) er en musiker og kulturarbeider fra Røros. Han er låtskriver, vokalist og gitarist i bandet Bergstaden Old Stars. Han er en av to manusforfattere og komponister av musikkspillet «Elden» på Røros, og spilte rollen som «Per Åke Lind» fram til 2014.

Stykket henter sin handling fra karolinernes marsj over Tydalsfjellene og angrepet på Røros i 1718. I 2015 ble han tildelt Sør-Trøndelag fylkes kulturpris.

Elden tar oss med tilbake til 1718–1719 da 10.000 svenske soldater under ledelse av Carl Gustaf Armfeldt gikk mot Trondheim for å ta over Norge, etter ordre fra Karl XII.

Under ledelse av General De la Barre ble hundretalls av soldatene sendt til Røros – hvor store deler av handlingen utspiller seg. Når Karl XII blir skutt, starter de svenske soldatenes tilbaketog til Sverige. Dødsmarsjen – hvor 3000 soldater frøs i hjel på vei over grensefjella mot Sverige – er en sentral del av musikkspillet Elden.